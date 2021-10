El internacional galés David Brooks sufre un linfoma de Hodgkin

El jugador internacional galés David Brooks ha sido diagnosticado con un linfoma de Hodgkin, según ha anunciado este miércoles el futbolista del Bournemouth, que confía en recuperarse por completo y volver a los terrenos de juego cuando sea posible.

Brooks estuvo con la selección de Gales la semana pasada, pero dejó el combinado internacional y se sometió a un examen médico, que determinó que tiene linfoma de Hodgkin en etapa dos.

El joven, de 24 años, se someterá a tratamiento la próxima semana. "Este es un mensaje muy difícil de escribir para mí. Me diagnosticaron linfoma de Hodgkin en etapa dos y comenzaré un tratamiento la próxima semana", dijo el jugador.

"Aunque esto ha sido un shock para mí y para mi familia, el pronóstico es positivo y estoy seguro de que me recuperaré por completo y volveré a jugar lo antes posible. Me gustaría mostrar mi agradecimiento a los médicos, enfermeras, consultores y personal que me han estado tratando por su profesionalismo, calidez y comprensión durante este período", añadió.

"Quiero agradecer a todos en la Asociación de Fútbol de Gales porque sin la rápida atención de su equipo médico, es posible que no hubiéramos detectado la enfermedad. También me gustaría agradecer al AFC Bournemouth por todo su apoyo y asistencia la semana pasada", añadió.

"Espero verlos a todos de nuevo y practicar el deporte que amo muy pronto", sentenció Brooks, que se unió al Bournemouth procedente del Sheffield United en 2018 y disfrutó de una primera gran temporada con el club, anotando siete goles y asistiendo en cinco ocasiones en 33 partidos en todas las competiciones.

Las lesiones limitaron a Brooks al año siguiente cuando el Bournemouth descendió de categoría, pero volvió a impresionar en el campeonato doméstico, esta vez con 13 goles en todas las competiciones. Esta temporada lleva tres goles en nueve partidos.