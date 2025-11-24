El inversor que anticipó la crisis de 2008 en EE. UU. lanza un boletín tras cerrar su fondo

24 nov (Reuters) - El inversor Michael Burry, en el que se basó la película de "La gran apuesta" y que ha expresado su escepticismo ante el actual auge de la inteligencia artificial (IA), lanzó un boletín por suscripción en Substack, centrado en las acciones, el mercado y las tendencias económicas, días después de cerrar su fondo de cobertura. Burry, que saltó a la fama por apostar contra el mercado inmobiliario estadounidense antes de la crisis financiera de 2008, es muy seguido por sus comentarios sobre los mercados y la economía. Sus apuestas han sido analizadas durante mucho tiempo por los operadores en busca de pistas sobre burbujas inminentes y señales de exuberancia del mercado. "No estoy jubilado", escribió Burry en Substack, y añadió que el blog titulado Cassandra Unchained tenía "toda su atención". El boletín tiene actualmente más de 21.000 suscriptores y cuesta US$39 al mes. Ha insinuado que, en general, publicará uno o más artículos la mayoría de las semanas. Los dos artículos que Burry ha publicado hasta ahora en Substack se titulan "Foundations: Mi 1999 (y parte del 2000)" y "El signo cardinal de una burbuja: Supply-Side Gluttony", en el que habla de la burbuja de la IA.

A principios de este mes, Burry cerró Scion Asset Management y devolvió el capital a los inversores.

Burry no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. Burry dijo que la gestión profesional del dinero conllevaba limitaciones normativas y de cumplimiento que "amordazaban de hecho" su capacidad de comunicación, lo que provocó malentendidos en torno a sus documentos presentados ante la SEC que desencadenaron agitación del mercado y debates acalorados que, según dijo, nunca pretendió. Recientemente, Burry intensificó las críticas a pesos pesados de la tecnología, como Nvidia y Palantir Technologies, cuestionó el auge de la infraestructura en la nube y acusó a los principales proveedores de usar una contabilidad agresiva para inflar las ganancias de sus ingentes inversiones en hardware. La posición corta de Burry contra los valores hipotecarios de alto riesgo durante el desplome del mercado de la vivienda fue relatada en el libro de Michael Lewis "The Big Short" y su adaptación cinematográfica. (Reporte de Shashwat Chauhan en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)