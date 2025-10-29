El investigador de la UEx Juan Luis Herrera es galardonado en los Premios de Investigación de SCIE-Fundación BBVA 2025

MÉRIDA, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El investigador de la Universidad de Extremadura (UEx) Juan Luis Herrera González ha sido galardonado en los Premios de Investigación de la Sociedad Científica Informática de España (SCIE)-Fundación BBVA 2025. Dichos premios tienen como objetivo reconocer la creatividad, originalidad y excelencia de los científicos en el campo de la informática. La entrega de premios se ha celebrado el pasado miércoles 22 de octubre en Madrid, ceremonia en la que Juan Luis Herrera González, investigador de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, ha sido reconocido en la categoría 'Jóvenes Investigadores en Informática' por sus contribuciones para mejorar y expandir lo que hoy se conoce como la nube.

Los Premios Investigadores Jóvenes en Informática reconocen anualmente a seis científicos menores de 30 años que trabajen en España. Concretamente su trabajo recae en el campo de las llamadas infraestructuras de computación del continuo, tecnología que intenta trasladar la información y datos de las aplicaciones de móviles u ordenadores a dispositivos más cercanos al usuario además de tener un centro de datos centralizado en otro país.

"Esto puede traer problemas de privacidad", explica el investigador, "por lo que usando esta tecnología podemos tener servidores menos potentes en la misma ciudad, antenas 4 o 5G o incluso el mismo dispositivo y distribuir el procesamiento para que se haga de manera más rápida".

"Mi trabajo consiste en hacer que estas aplicaciones que funcionan a través de este continuo sean más rápidas, más baratas de desplegar y más sostenibles", ha apuntado, indica en nota de prensa la UEx.

Además, el investigador destaca el potencial de la informática para abordar el reto climático: "Nuestra aportación a unas tecnologías informáticas más sostenibles empieza por conseguir utilizar menos energía para realizar computación y utilizar energías de fuentes más limpias. En el futuro, espero poder integrar todas estas soluciones en los sistemas que se usan para manejar la nube y el continuo actualmente. Espero que los proveedores de esta clase de sistemas puedan mejorar el rendimiento, coste, y huella de carbono de sus aplicaciones de la manera más sencilla posible", ha dicho.

Los premios SCIE-Fundación BBVA son considerados los más prestigiosos a nivel nacional en este campo. "Para mí, como informático español de menos de 30, este premio es un enorme reconocimiento a mi trabajo, y que se extiende al trabajo de mis directores de tesis, Juan Manuel Murillo y Javier Berrocal, de mi grupo de investigación en la UEx, y de todos los compañeros con los que he colaborado a lo largo de estos años", declara el investigador.

Juan Luis Herrera inició su carrera investigadora en 2019, defendiendo su tesis doctoral en 2023. Desde entonces, ha trabajado en la Universidad Técnica de Viena, la Universidad de Extremadura, y la Universidad de Bolonia, obteniendo una beca posdoctoral Marie Curie de la Comisión Europea.

Es autor de más de 50 artículos científicos, que han recibido más de 300 citas, y ha colaborado con más de 10 universidades en seis países.