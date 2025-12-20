El invierno irrumpe este domingo con lluvias, nieve y un fuerte descenso de las temperaturas en 14 provincias

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) -

El primer domingo bajo la estación de invierno estará marcado en la Península Ibérica por la influencia de varios frentes atlánticos que recorrerán el territorio de noroeste a sureste. A esta dinámica se suma el acercamiento desde el noroeste de un sistema de bajas presiones, que favorecerá la entrada de una masa de aire polar, intensificando el descenso térmico y el carácter invernal.

Durante la jornada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso amarillo por nieve en las montañas del Sistema Central, Cordillera Cantábrica, Pirineos, Serranía de Cuenca y Sierra Nevada, donde se esperan abundantes nevadas con posibilidad de que se extiendan a zonas aledañas, especialmente en sectores de la meseta Norte.

Las cotas de nieve se situarán inicialmente en torno a 1.000-1.200 metros, descendiendo hasta los 900 m. en algunas áreas del noroeste; 1.600-1.800 metros, bajando a 1.300-1.500 m en el sureste y entre 1.000-1.300 metros en el resto de la Península, con posibilidad de acumulados de nieve entre los cinco y diez centímetros en las próximas 24 horas.

Además, se prevén bancos de niebla matinales, especialmente en zonas de montaña y depresiones del nordeste. Igualmente, la Aemet estima que se producirán heladas o temperaturas cercanas a los 0ºC hasta en 14 provincias (Ávila, Burgos, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, Palencia, Navarra, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel y Zamora).

Igualmente, se prolonga este mismo aviso amarillo por lluvias abundantes en las Islas Baleares y en el litoral de Girona. El organismo estatal anticipa también que predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas en los litorales de Galicia, en el entorno pirenaico durante la tarde, el área del mar de Alborán y la mitad sur de la vertiente atlántica. En Andalucía, las precipitaciones podrían llegar a ser fuertes y persistentes, especialmente en zonas occidentales y meridionales.

En Canarias, el tiempo también será inestable en la jornada del domingo y se esperan intervalos nubosos, con lluvias en las islas más hacia el norte, que también podrían aparecer de forma ocasional en el resto del archipiélago.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península, salvo en el extremo oeste, donde apenas se esperan cambios. El descenso podrá ser notable en la mitad norte, manifestándose temperaturas en negativos en muchos puntos al final del día. En Canarias, las temperaturas permanecerán sin grandes variaciones.

El viento soplará del oeste y suroeste en la Península y Baleares, con intensidad moderada en zonas costeras, alcanzando intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales del sur peninsular, Baleares, y en todo el litoral de Galicia, con avisos naranja por olas de hasta seis metros. En el interior, el viento será de carácter flojo, mientras que en Canarias continuará soplando el alisio moderado.