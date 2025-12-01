El invierno será probablemente más cálido de lo normal en toda España y más seco en el suroeste peninsular, según AEMET
MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
El invierno meteorológico, que empieza este 1 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026, será probablemente más cálido de lo normal en toda España y más seco en el suroeste peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En concreto, el organismo estatal ha especificado que hay entre un 60 y un 70% de probabilidades de que el invierno meteorológico será más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10% de que sea más frío.
Además, hay un 40% de posibilidades de que sea más seco de lo habitual en el suroeste peninsular frente a un 25% de que sea más lluvioso. Sin embargo, no está claro cómo serán los próximos meses en la mayor parte del país en lo que se refiere a las precipitaciones.
