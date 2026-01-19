El IPC de eurozona sube un 0,2% intermensual en diciembre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de precios al consumo de la eurozona aumentó un 0,2% en términos mensuales en diciembre, en línea con lo previsto por el mercado, según datos finales publicados el lunes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en diciembre.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, los precios aumentaron un 1,9%, según dijo Eurostat, por debajo de una estimación de los analistas de un nivel del 2,0%.

* El índice de precios subyacentes —que excluye la energía y los alimentos dada su elevada volatilidad— aumentó un 0,2% respecto al mes anterior, según los datos publicados.

* En términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2,3%, tal como habían previsto los analistas.