El IPC de la eurozona sube un 2,0% en diciembre, en línea con lo esperado

Por Lynx Insight Service

* El IPC de la eurozona subió un 2,0% en diciembre, tal como esperaba el mercado, tras un aumento del 2,1% en noviembre, según los datos interanuales provisionales publicados el miércoles por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea.

* Un sondeo de Reuters también preveía una inflación del 2,0%.

* Excluyendo la energía y los alimentos no procesados —la denominada inflación "subyacente", que trata de eliminar las distorsiones provocadas por la alta volatilidad de dichos componentes—, los precios subieron un 2,3% en noviembre, tras un aumento del 2,4% en octubre.

* El sondeo de economistas de Reuters también había previsto una inflación subyacente interanual del 2,3%.

* Excluyendo la energía, los alimentos no procesados, el tabaco y el alcohol, los precios subieron un 2,3% en noviembre, tras un aumento del 2,4% en octubre.