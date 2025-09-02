El IPC de la eurozona sube un 2,1% en agosto, más de lo esperado
Por Lynx Insight Service
2 sep (Reuters) -
* El IPC de la eurozona subió un 2,1% en agosto, por encima de lo esperado por el mercado, tras un aumento del 2,0% en julio, según los datos interanuales provisionales publicados el martes por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea.
* Un sondeo de Reuters preveía una inflación del 2,0%.
* Excluyendo la energía y los alimentos no procesados —la denominada inflación "subyacente", que trata de eliminar las distorsiones provocadas por la alta volatilidad de dichos componentes—, los precios subieron un 2,3% en agosto, tras un aumento del 2,4% en julio.
* El sondeo de economistas de Reuters también había previsto una inflación subyacente interanual del 2,3%.
* Excluyendo la energía, los alimentos no procesados, el tabaco y el alcohol, los precios subieron un 2,3% en agosto e idéntica variación a la experimentada en julio. (Información de Paula Villalba)
