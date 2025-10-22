El IPC de Reino Unido permanece anclado en el 3,8%, en máximos desde enero de 2024

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La tasa de inflación interanual de Reino Unido se situó el pasado mes de septiembre por tercer mes consecutivo en el 3,8%, lo que representa el mayor encarecimiento de los precios desde enero de 2024, según informó la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De este modo, la lectura de inflación en el noveno mes de 2025 se mantuvo muy por encima del umbral de estabilidad de precios del 2% del Banco de Inglaterra, que mantiene el precio del dinero en el 4%.

En el mes de septiembre, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 4,5% interanual, seis décimas menos que en agosto, mientras que la educación subió un 7,2%, tres décimas menos, pero el transporte lo hizo un 3,8%, frente al alza del 2,4% en agosto.

De su lado, los suministros para el hogar aumentaron su coste un 7,3% interanual, tras la subida del 7,4% del mes anterior, mientras que el ocio y la cultura se encareció un 2,7%, medio punto porcentual menos.

El coste del conjunto de bienes moderó su subida en septiembre al 2,8%, desde el 2,9% de agosto, mientras que los servicios se encarecieron un 4,7% interanual, en línea con el mes anterior.