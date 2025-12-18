El IPC en EE. UU. podría registrar en noviembre el mayor aumento anual en 18 meses

Por Lucía Mutikani

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) -

Los precios al consumidor en Estados Unidos probablemente aumentaron en noviembre al ritmo anual más alto de los últimos 18 meses, según pronosticaron economistas, lo que pondría de relieve el empeoramiento de los problemas de asequibilidad a los que se enfrentan los estadounidenses y que se ha atribuido en parte a los aranceles sobre las importaciones.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo no publicará cambios intermensuales cuando publique el martes el dato retrasado del Índice de Precios al Consumo de noviembre, después de que el cierre de la Administración durante 43 días impidiera la recopilación de los datos de octubre. La publicación del IPC de octubre se canceló porque los datos de precios no podían recogerse con carácter retroactivo.

El cierre más largo de la historia también afectó a los datos del mercado laboral, en un momento en que el Gobierno no publicó la tasa de desempleo de octubre por primera vez en la historia.

Sin embargo, el BLS publicará las tasas interanuales del IPC y del llamado IPC subyacente, que excluye los volátiles componentes de alimentos y energía.

La agencia publica numerosos índices además del IPC general y el IPC subyacente. Estarán disponibles los derivados de datos que no necesitan ser recogidos físicamente, aunque la BLS dijo que esperaba que "el número de índices publicables fuera pequeño".

La agencia de estadística ha dicho que "no puede proporcionar orientación específica a los usuarios de datos para navegar por las observaciones de octubre que faltan". Los economistas aconsejaron analizar el IPC y sus componentes en términos interanuales o de variación bimestral. "El progreso a la baja de la inflación se ha estancado", dijo Andy Schneider, economista sénior de Estados Unidos en BNP Paribas. "Esto refleja en gran medida que las empresas de los sectores productores de bienes repercuten los costes arancelarios en los precios".

El IPC probablemente aumentó un 3,1% interanual en noviembre, lo que sería la mayor subida desde mayo de 2024, estimó un sondeo de Reuters entre economistas. El IPC avanzó un 3,0% en los 12 meses hasta septiembre.

No obstante, el IPC podría publicarse por debajo de las expectativas, ya que la recopilación de datos se retrasó a finales de mes, cuando los minoristas ofrecieron descuentos por la temporada navideña. Esto podría reflejarse en una bajada de los precios de bienes como los muebles y los artículos de ocio.

"El IPC de noviembre de este año podría reflejar en mayor medida los descuentos de la temporada navideña que un noviembre normal, que reflejaría los precios medios de todo el mes", dijo Veronica Clark, economista de Citigroup. "Si hay alguna debilidad anormal en los precios de los bienes de noviembre, podría haber un rebote mayor en estos componentes en diciembre".

Los aranceles a la importación del presidente Donald Trump han elevado los precios de muchos bienes, aunque la repercusión de los aranceles ha sido gradual a medida que las empresas trabajaban con el inventario acumulado antes del endurecimiento de la política comercial y también absorbían algunos de los impuestos, lo que se evidencia en los moderados aumentos de precios de los nuevos vehículos de motor.

(Información de Lucía Mutikani; edición de Andrea Ricci; edición en español de Paula Villalba)