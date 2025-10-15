LA NACION

El IPC final de España en septiembre se sitúa en el 3,0% interanual

Por Lynx Insight Service

* Los precios al consumidor de España aumentaron un 3,0% en términos interanuales en septiembre, según datos finales publicados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

* El indicador provisional situaba la variación interanual del IPC en el 2,9%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que los precios subieran un 2,9% en septiembre.

* En comparación con el mes anterior, el IPC cayó un 0,3%, según el informe de precios.

* Reuters había previsto que los precios mensuales cayeran un 0,4% en septiembre.

* El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) para su comparación con otros países de la Unión Europea subió un 3,0% en términos interanuales, frente a una previsión del 3,0% en el sondeo de analistas.

* El IPCA mensual subió un 0,2%.

* El IPCA mensual provisional situaba la variación interanual del IPC en el 0,1%.

* https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm

