El IPC final de Francia sube un 0,9% en julio, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

14 ago (Reuters) -

* El índice definitivo de precios al consumo de julio en Francia subió un 0,9% en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la UE, según dijo el jueves el INSEE, instituto oficial de estadísticas del país.

* La estimación provisional para el dato interanual armonizado de junio era idéntica al indicador definitivo.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa de inflación interanual subiría un 0,9% en julio.

* En comparación con el mes anterior, el IPC final de Francia armonizado con la UE subió un 0,3%, idéntica tasa que en el cálculo provisional.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra intermensual subiría un 0,3% en julio. (Información de Paula Villalba)

