Concentrarse en "la promoción de los Juegos" Paralímpicos, "ir más lejos" para vender entradas y "tomar las mejores decisiones" sobre las condiciones de participación de los deportistas rusos, son los desafíos a seis meses de los Juegos Paralímpicos, aseguró en una entrevista a la AFP el brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, señaló en una entrevista con la AFP los retos a seis meses del evento en París.

Pregunta: ¿Qué visión tiene sobre el avance de los preparativos?

Respuesta: "Estamos muy satisfechos hasta ahora. Todos los planes operativos están preparados. Nos concentramos mucho en la promoción de los Juegos, velando para que la gente esté informada y deseosa de adquirir entradas, y de seguir los Juegos por televisión. En París, en Francia y en todo el mundo. Eso es lo que vamos a hacer con campañas de promoción y trabajando con Comité de Organización para asegurarnos tener estadios llenos en París".

P: Por ahora, menos de un millón de entradas se han vendido del total de 2,8 millones, ¿es algo lógico para usted?

R: "Es una curva de venta normal. Sabemos que las cosas van a mejorar a medida que se acerquen los Juegos. Pero tenemos plazas que están ya casi todas vendidas, en algunas disciplinas. Estamos satisfechos de dónde estamos, pero por supuesto tendremos que esforzarnos para ir más lejos. Utilizaremos todos los medios de los que disponemos, incluyendo las redes sociales y los medios tradicionales. Hay un interés en otros países. Apoyaremos por lo tanto a los Comités Paralímpicos nacionales para que difundan la información".

P: ¿Tiene una idea más precisa de cuál será la cobertura mediática?

R: "Hemos cerrado acuerdos en más de 160 países y territorios para la difusión de los Juegos, lo que supone el número más alto nunca antes alcanzado. Es un fenómeno en constante aumento desde Pekín en 2008. En lo que se refiere a los periodistas que cubrirán los Juegos, hemos puesto por primera vez en marcha cuotas de acreditación, algo que es normal en el caso de los Juegos Olímpicos".

P: ¿Cuál es su punto de vista sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad?

R: "Por supuesto, estamos trabajando con las fuerzas de seguridad en Francia y en París, por medio del Comité de Organización, y estamos seguros de que podrán brindar un entorno seguro, no solamente para nuestros deportistas, sino también para los espectadores, los voluntarios y para todos los que trabajen en los Juegos. En París hubo grandes eventos, con millones de personas en las calles (pone de ejemplo las últimas etapas del Tour de Francia o los festejos anuales nacionales del 14 de julio). Las fuerzas del orden están en disposición de darnos un entorno seguro".

P: ¿Y en concreto por el contexto del conflicto israelí-palestino?

R: "Me gustaría compartir mi profunda tristeza por la situación entre Israel y Palestina. Los Comités Paralímpicos nacionales, ni uno ni el otro, han utilizado el movimiento paralímpico para trasladar mensajes políticos hasta ahora, así que no hay nada que señalar sobre ambos comités. No hay nada que investigar, ni suspensiones, nada de ese tipo".

P: ¿Cuál es la situación de los deportistas rusos y bielorrusos, después de la decisión de suspender a los dos países dejando a sus deportistas optar a competir bajo bandera neutral si cumplen una serie de condiciones?

R: "Esa decisión ha hecho que se encargue al Consejo de Administración la elaboración de los criterios de elegibilidad y las condiciones que serán impuestas a los deportistas bajo bandera neutral. Todavía estamos trabajando en ello. Tenemos unos meses antes de los Juegos, así que nos queda tiempo para tomar las mejores decisiones en lo que se refiere a esas condiciones. Lo haremos en las próximas semanas. No puedo dar una fecha límite porque queremos tomar el tiempo necesario. No podemos conformarnos con un copiar-pegar de lo que ha hecho el COI (Comité Olímpico Internacional). Podemos aprender de ellos y ver qué es factible para nuestro movimiento y qué no lo es".

lve/dar/dr/mcd