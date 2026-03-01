El italiano Bezecchi gana GP de Tailandia de MotoGP, Marc Márquez se retira

El piloto italiano Marco Bezzecchi (con Aprilia) dominó de principio a fin el Gran Premio de Tailandia de MotoGP y ganó la primera carrera de la temporada, mientras que el español campeón del mundo Marc Márquez no pudo acabar por un pinchazo.

Tras Bezzecchi finalizaron los españoles Pedro Acosta (KTM) y Raúl Fernández (Aprilia), por lo que las Ducati, que dominaron el campeonato los últimos años, se quedaron fuera del podio.

La primera Ducati (del equipo VR46) fue la del italiano Fabio Di Giannantonio, en la sexta plaza, mientras que el compañero de Marc Márquez en el equipo oficial de la marca italiana, Francesco Bagnaia, doble campeón del mundo en 2022 y 2023, apenas fue noveno.

Acosta sale de Tailandia como primer líder de la clasificación de MotoGP, gracias a su victoria el sábado en la carrera esprint y su segundo puesto este domingo, sumando un total de 32 puntos, con Bezzecchi segundo con 25, luego de que el sábado no puntuara al caerse.

Bezzecchi, que ya ganó las dos últimas carreras del año pasado, partía desde la pole y mantuvo la primera plaza al llegar a la primera curva, mientras que Raúl Fernández adelantó a Marc Márquez para colocarse segundo.

El italiano imprimió un fuerte ritmo en las primeras vueltas y se fue distanciando de sus perseguidores, que luchaban por el podio, con Jorge Martín superando a Márquez en el cuarto giro para firmar un triplete provisional para Aprilia.

En el ecuador de la carrera, Bezzecchi rodaba tranquilo en primera posición, dos segundos por delante de Fernández, mientras que por la tercera posición luchaban Martín, Márquez y el joven Pedro Acosta.

Las posiciones se estabilizaron hasta el tramo final, cuando entró en juego la degradación de los neumáticos.

- Caída de Álex Márquez -

A falta de cinco vueltas, Marc Márquez sufrió el pinchazo de su rueda trasera y quedó fuera de la carrera y su hermano Álex se cayó un poco después, confirmando el desastre para Ducati, con los dos primeros clasificados del año pasado sin puntuar en la primera carrera.

Nada inquietó en el tramo final a Bezzecchi, que se convirtió en el primer piloto de Aprilia en ganar tres carreras consecutivas, por delante de Acosta y de un Fernández que finalmente relegó a Martín a la cuarta posición.

Pese a no subir al podio, el piloto madrileño puede estar satisfecho del cuarto puesto, luego de perderse todo el campeonato pasado por una doble operación que sufrió tras caerse en los entrenamientos de pretemporada.

El Mundial de MotoGP tendrá su segunda carrera dentro de tres semanas, con el Gran Premio de Brasil.