El italiano Bezzecchi se impone en Valencia, último GP del año

El italiano Marco Bezzecchi ganó el Gran Premio de Valencia, la vigésimo segunda y última carrera de la temporada de MotoGP, este domingo en el circuito Ricardo Tormo.

Saliendo desde la 'pole position' por quinta vez esta temporada, el piloto de Aprilia superó al español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) y a su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini), subcampeón del mundo detrás de su hermano mayor Marc, terminó en sexto lugar.

Francesco Bagnaia (Ducati), doble campeón del mundo (2022 y 2023), abandonó en la primera vuelta de la prueba, después de haber sido empujado fuera de la pista por Johann Zarco, por lo que el piloto francés recibió una penalización.

Se trata del quinto abandono consecutivo para el italiano, quien termina quinto en la clasificación general detrás del español Pedro Acosta (KTM), cuarto en el GP de este domingo.

Marc Márquez (Ducati), convaleciente de una lesión, descartó participar en la carrera de cierre de este curso.

