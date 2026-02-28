El italiano Flavio Cobolli avanza a la final del torneo ATP de Acapulco

El italiano Flavio Cobolli se convirtió este viernes en el primer finalista del Abierto Mexicano de tenis 2026, que se juega en Acapulco, al vencer al serbio Miomir Kecmanovic en la primera semifinal en tres sets: 7-6 (7/5), 3-6 y 6-4

Cobolli, 20 del ranking y quinto cabeza de serie, pudo contener la rebelión de un exigente Kecmanovic, 84 del mundo, y se impuso en dos horas con 26 minutos

"He jugado un partido perfecto ante un Miomir que es muy fuerte en superficie dura, tengo mucho respeto por él. En algún momento me faltó un poco de energía, pero estoy muy contento por la reacción que tuve y pude ganar con el corazón", dijo Cobolli, quien estuvo 2-0 abajo en el tercer set

En esta semifinal, Cobolli conectó 13 aces y logró cuatro rompimientos en ocho oportunidades; de igual manera salvó cuatro de ocho puntos de quiebre en contra

Cobolli, de 23 años y nacido en Florencia, se convirtió en el primer finalista en la historia del Abierto Mexicano, que celebra su edición número 33

El sábado, el italiano jugará su cuarta final en el circuito de la ATP; de las tres anteriores ganó dos, ambas en 2025, en los Abiertos de Bucarest (250) y Hamburgo (500), que se juegan en tierra batida

Más tarde en la segunda semifinal se enfrentaban los estadounidenses Frances Tiafoe (28), octavo preclasificado, y Brandon Nakashima (29)

El Abierto Mexicano de tenis es un torneo categoría ATP 500, se juega en las pistas de superficie dura de la Arena GNP y reparte una bolsa de US$2,4 millones

--Resultados del viernes en semifinales:

Flavio Cobolli (ITA/N.15) derrotó a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-6 (7/5), 3-6, 6-4