El japonés Inoue conserva sus títulos de supergallos ante el mexicano Picasso

El boxeador japonés Naoya Inoue defendió sus títulos mundiales de los pesos supergallos al vencer por puntos al mexicano Alan David Picasso, este sábado en Riad, la capital de Arabia Saudita.

Inoue, campeón indiscutido de la categoría, fue superior en el desarrollo de la pelea a su rival, pero no pudo conseguir el nocaut y tuvo que esperar a la decisión de los jueces, que fue unánime en su favor.

"La verdad es que estoy cansado. No tanto por las cuatro peleas que tuve este año, sino por lo duro que he tenido que trabajar para ellas", declaró "Monster" Inoue, de 32 años, al término del combate.

"Sin faltar el respeto a Picasso, me hubiera gustado demostrar de manera más clara la diferencia que hay entre nosotros y haberlo derribado. No cumplí las expectativas", apuntó a pesar del triunfo.

Se mantiene invicto y su cuenta particular queda ahora en 32 victorias, 27 de ellas por nocaut.

El triunfo de Inoue allana ahora el camino para un atractivo duelo ante su compatriota Junto Nakatani en Tokio en 2026.

Nakatani participó en la misma velada en Riad y también ganó a un púgil mexicano, en su caso Sebastián Hernández, por decisión unánime de los jueces.

Inoue fue preguntado por la perspectiva de un duelo ante su compatriota y dejó la puerta abierta: "Me gustaría cerrar una pelea que entusiasme a todo Japón".