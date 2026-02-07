El japonés Kimura lidera un podio olímpico asiático en snowboard big air

Gracias a dos figuras espectaculares, Kira Kimura se proclamó campeón olímpico de snowboard big air, este sábado en Livigno, dando a Japón su primera medalla de oro de la quincena de Milán-Cortina

Con una puntuación acumulada de 179,50, alcanzada gracias a su primer y su tercer salto, el snowboarder nipón superó ampliamente a su compatriota Ryoma Kimata, plata con 171,5, mientras que el chino Yiming Su, campeón olímpico hace cuatro años en Pekín, se tuvo que conformar con el bronce (168,5)

Japón se confirma con este doblete como una de las potencias del snowboard freestyle. Rompe además una de sus maldiciones, ya que desde que el big air entró en el programa en Pyeongchang 2018 no había conseguido ningún podio en esa prueba

Sus cuatro deportistas seleccionados para esta prueba olímpica habían logrado superar la ronda clasificatoria el jueves y disputaron la final de este sábado, la primera del snowboard en estos Juegos Olímpicos de Invierno