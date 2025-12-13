El japonés Ritsu Doan impulsa la necesidad del Frankfurt ante el Augsburg en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Ritsu Doan anotó para el Eintracht Frankfurt y el equipo fin a su racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones con la victoria el sábado 1-0 ante el Augsburg en la Bundesliga.

El delantero japonés pasó el balón entre dos defensores del Augsburgo y disparó antes de que lo alcanzaran otros dos a los 68 minutos, desatando celebraciones de alivio en todo el estadio.

Noahkai Banks arruinó brevemente el ambiente cuando igualó cerca del final, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. Fue el segundo gol que se anuló por fuera de juego para los visitantes en el partido.

La victoria elevó al Frankfurt al quinto lugar antes de que el Bayer Leverkusen enfrente más tarde al Colonia en su derbi.

El Frankfurt perdió el martes con el Barcelona en la Liga de Campeones, después de la humillante derrota 6-0 en casa por el Leipzig en su partido anterior.

También el sábado, el St. Pauli superó una expulsión severa para poner fin a su racha de diez partidos sin ganar con una victoria de 2-1 sobre su rival de descenso, el Heidenheim.

Eric Smith fue expulsado antes del descanso cuando el árbitro Sören Storks lo penalizó por una falta sobre Marvin Pieringer como último defensor, aunque las repeticiones de televisión mostraron que el delantero del Heidenheim exageró el contacto leve y se lanzó al suelo. No hubo intervención del VAR.

Martijn Kaars ya había adelantado al Pauli, y sorprendió a los visitantes al anotar el segundo contra el curso del juego al inicio del segundo tiempo.

Pieringer descontó más tarde, pero el Pauli aguantó para su tercera victoria en la liga de la temporada.

El resurgimiento del Wolfsburgo bajo el entrenador interino Daniel Bauer continuó con una victoria de 3-1 ante el Borussia Mönchengladbach y extendió la racha invicta del equipo a tres partidos.

El Hoffenheim derrotó al recién ascendido Hamburger SV 4-1 para su cuarta victoria consecutiva en casa.

