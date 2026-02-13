El japonés Yuto Totsuka gana el oro olímpico en halfpipe por delante de Scotty James

LIVIGNO, Italia (AP) — Se suponía que esta iba a ser la noche de Scotty James para, por fin, dar el salto definitivo y conquistar el oro olímpico. En cambio, Yuto Totsuka reforzó el dominio de Japón en el snowboard en los Juegos de Milán-Cortina al ganar el viernes el halfpipe masculino.

Totsuka ratificó el por qué es el rider de halfpipe número uno del mundo esta temporada cuando se lanzó en su segunda bajada, encadenó saltos consecutivos con tres volteretas completas de cabeza a pies y aseguró la mejor puntuación de la noche.

James tuvo dos oportunidades para superar la marca de Totsuka, de 95 puntos. Su primer intento le dio 93,50 puntos, suficiente para una segunda medalla de plata olímpica consecutiva.

James tuvo entonces una última oportunidad con la última bajada de la final, pero sus opciones de oro se esfumaron cuando perdió el equilibrio y se volcó cerca de la parte baja del halfpipe. Se cubrió el rostro con los guantes mientras permanecía sentado sobre la nieve tras la caída.

El australiano, de 31 años, había llegado a los Juegos Olímpicos —los quintos de su carrera— tras afirmar que no haber ganado una medalla de oro era “la deuda pendiente” de una trayectoria repleta de títulos, incluidos cuatro campeonatos mundiales.

Consiguió su tercera medalla olímpica después del bronce en los Juegos de Pyeongchang 2018 y la plata hace cuatro años en los Juegos de Beijing. Pero todavía quiere ese oro.

“Para ser honesto, estoy un poco aturdido. Tendré tiempo para pensarlo y dar una respuesta adecuada, seguro, en las próximas 24 horas", dijo James. "Pero una competencia increíble, fue genial ser parte de ella, y Yuto ganó, y eso es… eso es lo que hay”.

James señaló que no se arrepentía de su estrategia ni de la elección de trucos.

“Definitivamente lo hice a mi manera y mi manera era la correcta. Simplemente dependía de mí hacerlo mejor, y no lo hice, y por eso supongo que quedé segundo, así que puedo vivir con eso”, acotó.

James, el rider de mayor edad en la final, se secó los ojos al acercarse al podio. La prueba del viernes terminó como hace cuatro años, cuando se quedó corto frente a Ayumu Hirano. El campeón defensor terminó la final del viernes en el séptimo lugar mientras aún se recupera de una fuerte caída en competencia el mes pasado en Suiza.

Fue Totsuka, de 24 años, y no James, quien tomó el relevo de Hirano.

Totsuka, que competía en los Juegos Olímpicos por tercera vez, también se secó los ojos mientras derramaba algunas lágrimas de alegría cuando le colocaron la medalla de oro alrededor del cuello.

El también japonés Ryusei Yamada se quedó con la medalla de bronce. Su compatriota Ruka Hirano terminó cuarto, lo que mostró cuán potente es el contingente japonés.

Estas fueron las medallas número 5 y 6 para los snowboarders japoneses en los Juegos de Milán-Cortina. Tres de ellas han sido de oro.

