El jardinero agente libre Max Kepler suspendido 80 juegos por MLB tras positivo por dopaje

NUEVA YORK (AP) — El jardinero agente libre Max Kepler fue suspendido por 80 juegos el viernes tras dar positivo en una prueba por una sustancia prohibida para mejorar el rendimiento, en violación del programa antidrogas de las Grandes Ligas.

Kepler dio positivo por Epitrenbolona, una sustancia que provocó una suspensión en 2018 para el boxeador Manuel Charr. La Agencia Antidopaje de Estados Unidos anunció al año siguiente que un resultado positivo para la sustancia provocó la descalificación de Carl Grove, un ciclista de 90 años, tras fijar un récord mundial en el Campeonato Nacional de Pista Masters 2018.

La Epitrenbolona es un metabolito de la Trenbolona, que se encuentra en algunos productos utilizados en tiendas de fisiculturismo y se había usado en productos para promover el crecimiento del ganado. Kepler es el primer jugador suspendido por MLB por esta sustancia desde que comenzaron los anuncios públicos de los detalles de las sanciones en 2005.

No hubo comentarios inmediatos de la asociación de jugadores ni de su agencia de representación.

Kepler aceptó la suspensión sin impugnar la disciplina en un reclamo, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el proceso. La persona habló bajo condición de anonimato porque ese detalle no fue anunciado.

Kepler, quien cumplirá 33 años el próximo, lleva 11 años de servicio en las mayores y pasó la última temporada con los Filis de Filadelfia. Disputó sus primeras 10 temporadas con los Mellizos de Minnesota. Se convirtió en agente libre después de la Serie Mundial.

Catorce jugadores fueron suspendidos el año pasado por pruebas positivas, incluidos dos bajo el programa de las Grandes Ligas. El jardinero Jurickson Profar (Bravos de Atlanta) fue suspendido por 80 juegos el 31 de marzo y el cerrador José Alvarado (Filis de Filadelfia) por 80 juegos el 25 de mayo.

Incluso si Kepler no tiene un contrato para el día inaugural en marzo, MLB y el sindicato generalmente permiten que un agente libre suspendido cumpla su sanción siempre que esté intentando llegar a un acuerdo con los equipos.

Kepler bateó para .216 con 18 jonrones y 52 carreras impulsadas el año pasado después de acordar un contrato de un año por 10 millones. Se vio afectado en 2024 por una tendinitis rotuliana izquierda, sometiéndose a una cirugía de núcleo después de la temporada para reparar una hernia deportiva.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes