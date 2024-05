El jefe de ACNUR avisa de que la guerra en el oeste de Birmania ha "empeorado dramáticamente"

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha avisado este domingo de que la guerra civil de Birmania ha empeorado "dramáticamente" durante las últimas semanas, particularmente en el norte del estado de Rajine, el hogar de la minoría rohingya, escenario de un nuevo éxodo de población durante los últimos meses.

Birmania lleva desde el 1 de febrero de 2021 bajo una nueva dictadura militar después de un golpe de Estado que ha acabado desencadenando un conflicto a gran escala en todo el país entre el Ejército y los numerosos grupos armados de oposición, contando a milicias históricas que defienden los intereses de los grupos étnicos y nuevas "organizaciones de autodefensa".

Aunque el interés estratégico del conflicto se está centrando actualmente en el este del país, especialmente en los pasos comerciales de las fronteras con China y Tailandia, Rajine lleva siendo desde noviembre escenario de nuevos combates desde la ruptura de un alto el fuego informal entre la Junta Militar y los grupos armados de la región.

Desde entonces, 15 de los 17 municipios de Rajine se han visto afectados por los combates, donde cientos de personas han muerto o han resultado heridos, y más de 300.000 personas han acabado desplazadas a la fuerza.

"Lejos de los titulares", ha indicado Grandi este domingo, "el conflicto y la violencia en Birmania han empeorado dramáticamente, incluido en Rajine norte".

"Quiero pedir a todas las partes que garanticen la seguridad de los civiles y los humanitarios, y a los países vecinos que garanticen acceso seguro a los refugiados que están huyendo por sus vidas", ha añadido.

Los equipos de Médicos sin Fronteras (MSF) en el estado también han avisado de que los últimos meses varios municipios del estado, como Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung se han quedado incomunicados. "Las comunidades no pueden moverse por el estado. No tienen acceso a suministros y no nos referimos únicamente a ayuda médica, sino a elementos básicos como comidas, agua o combustible. La inflación causada por las restricciones los ha convertido en inalcanzables", según la ONG.

Europa Press