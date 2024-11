El jefe de alpine, oakes, tiene a red bull como punto de referencia

Por Alan Baldwin

LONDRES, 8 nov (Reuters) - Oliver Oakes y Christian Horner fueron los jefes de Fórmula Uno con más motivos de celebración tras el Gran Premio de Sao Paulo del pasado domingo y, aunque en términos de éxito son polos opuestos, tienen mucho en común.

Oakes, de Alpine, el director más joven del paddock a sus 36 años, ha seguido una trayectoria profesional muy similar a la de Horner, de Red Bull, que ahora tiene 50 años pero fue el jefe más joven de la historia de este deporte cuando llegó hace unos 20 años.

Oakes, campeón del mundo de karting en 2005, expiloto junior de Red Bull y fundador de Hitech GP en F2 y F3, fue nombrado en julio por los propietarios de Alpine, Renault, para solucionar los problemas de su equipo.

Horner, que se dedicó a la gestión con Arden International cuando su carrera como piloto junior se agotó, llegó a Red Bull después de que compraran Jaguar a Ford y se le encomendó la tarea de convertirlos en ganadores.

Ambos británicos habían intentado anteriormente hacerse con sus propios equipos de Fórmula Uno.

"Creo que solo me di cuenta al asumir este papel, de algunas de esas similitudes", dijo Oakes, que fue respaldado por Red Bull al mismo tiempo que el ahora retirado cuatro veces campeón de F1 Sebastian Vettel, en declaraciones a Reuters antes del fin de semana de Brasil.

"Supongo que es algo a lo que aspirar también en términos de lo que ellos (Red Bull) han logrado".

Ambos directores han trabajado estrechamente con Helmut Marko, de Red Bull, que ahora tiene 81 años y supervisa el programa de jóvenes pilotos. Oakes todavía habla con él regularmente.

"Se trata más de amistad que de cosas relacionadas con el trabajo diario. Ha sido un gran mentor para mí durante de los años", dijo.

"Ese equipo, esa empresa, lo que han conseguido, el enfoque de gestión triangular con Adrian (Newey), Helmut y Christian, todos juntos. Han sido el punto de referencia para mucha gente".

Oakes dijo que su edad, como jefe en un paddock donde los jóvenes novatos constituirán una quinta parte de la parrilla la próxima temporada, era solo un número.

"No me siento joven. Me siento como si hubiera estado en las carreras desde siempre". (Reporte de Alan Baldwin, edición en español por Daniela Desantis)

