Griffiths tilda de "inaceptable e ilegal" el secuestro de israelíes por parte de Hamás y pide a Israel respetar las "normas humanitarias de la guerra"

MADRID, 16 Oct. 2023 (Europa Press) -

El vice secretario general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, ha anunciado este lunes que durante la jornada del martes viajará a Oriente Próximo para intentar ayudar en las negociaciones sobre la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, bajo cerco israelí desde los ataques lanzados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y tras 16 años de bloqueo al enclave palestino.

"Iré mañana a la región para intentar ayudar en las negociaciones, ser testigo y expresar solidaridad con la extraordinaria valentía de miles de trabajadores humanitarios que se han quedado y aún están ayudando a personas en la Franja de Gaza y Cisjordania", ha manifestado Griffiths en un comunicado en vídeo publicado por su oficina.

Así, ha destacado la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue al enclave palestino y ha destacado la existencia de "profundas conversaciones" sobre este punto, en las que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha dado una "ayuda enorme" durante su reciente gira diplomática en la región.

Griffiths ha indicado que es necesario dar ayuda a través del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, "para ayudar a millones de personas que se han trasladado al sur y a las que ya vivían allí", al tiempo que ha incidido en que la zona atraviesa "el peor momento".

En este sentido, ha tildado de "inaceptables e ilegales" las acciones de Hamás a la hora de secuestrar a cerca de 200 israelíes, "muchos de los cuales son niños, mujeres, ancianos y enfermos", durante su ataque del 7 de octubre, y ha lamentado que "se los mantenga ocultos en la Franja de Gaza ante cualquier acontecimiento futuro". "Hay que dejarlos salir inmediatamente", ha señalado.

"En respuesta a este acto atroz incluye también las normas humanitarias de la guerra. No puedes pedir a la gente que se aleje del peligro sin ayudarles a hacerlo para que vayan a lugares de su elección, donde quieran estar seguro y con la ayuda humanitaria necesaria para que su viaje sea seguro. Los desplazamientos que han tenido lugar hasta ahora no han contado con estas condiciones y deben tenerlas", ha explicado, en una crítica a los ultimátums de Israel para que la población evacue el norte del enclave.

"Los hospitales se están quedando sin combustible y suministros, la gente no puede moverse sin ayuda", ha destacado, al tiempo que ha aseverado que "la historia nos dice que un acto de guerra tienen consecuencias que a veces no son tenidas en cuenta". "Lo hemos visto demasiadas veces en el pasado. Tenemos que estar preocupados por crear una situación, por absurdo que pueda parecer ahora, en la que israelíes y palestinos puedan vivir como vecinos, como amigos e interlocutores, en la que no necesiten enseñarse lecciones a través de la guerra", ha zanjado.

Naciones Unidas y numerosas organizaciones no gubernamentales han alertado del grave deterioro de la situación humanitaria en el enclave a causa de los bombardeos de Israel y el cerco impuesto tras los ataques lanzados el 7 de octubre por Hamás, que se saldaron con cerca de 1.400 muertos. Por su parte, las autoridades palestinas han cifrado en cerca de 2.750 los muertos y en más de 9.700 heridos por los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza, entre especulaciones sobre el posible inicio de una ofensiva terrestre por parte del Ejército de Israel contra el enclave.