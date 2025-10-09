El jefe de DDHH de la ONU aplaude el acuerdo en Gaza y pide que el alto el fuego "se aplique de buena fe"

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha aplaudido el "extremadamente significativo" acuerdo alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la Franja de Gaza, en línea con la propuesta formulada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha reclamado a la comunidad internacional "trabajar de forma colectiva para garantizar que el plan de alto el fuego se aplica de buena fe".

"Todas las acciones de ahora en adelante deben estar guiadas por los objetivos inmediatos de poner fin a los asesinatos, el hambre y la destrucción, y garantizar el retorno seguro y digno de los rehenes y los palestinos detenidos de forma arbitraria", ha dicho, antes de subrayar que "las necesidades humanitarias y de protección en Gaza son masivas".

Así, ha insistido en que "el acceso de ayuda humanitaria, trabajadores humanitarios, periodistas internacionales y observadores internacionales de Derechos Humanos es crucial", al tiempo que ha defendido que "este impulso puede y debe, con negociaciones continuas y un enfoque sostenido en la paz, conducir a un cese permanente de las hostilidades".

Turk ha reclamado además que la situación en Cisjordania y Jerusalén Este "sea también tenida en cuenta de forma clara" y ha defendido que "como parte de la recuperación debe haber un proceso exhaustivo de justicia de transición, con una rendición de cuentas por las graves violaciones y abusos del Derecho Internacional Humanitario que todos han podido presenciar".

"Pido el fin de la tóxica retórica de la guerra y el odio. El cumplimiento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la garantía de que palestinos e israelíes puedan vivir en paz y seguridad deben seguir siendo el objetivo final del proceso", ha apostillado, horas después del anuncio del citado acuerdo tras más de dos años de ofensiva en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance de Israel.

Trump ha desvelado en la madrugada de este jueves que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto, tras lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hablado de "un gran día para Israel" y ha anunciado que su Ejecutivo se reunirá hoy para firmar el acuerdo.

Por su parte, Hamás ha confirmado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros".

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos --entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.