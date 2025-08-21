El jefe de DDHH de la ONU denuncia un aumento de las "represalias" de EEUU contra el TPI
1 minuto de lectura
MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este jueves un aumento de las "represalias" por parte de las autoridades estadounidenses contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra cuatro miembros de la corte involucrados en casos abiertos contra Israel y Estados Unidos.
Turk, que ha indicado que estas medidas deberían llevar a la comunidad internacional a "proteger" en mayor medida al tribunal y a sus trabajadores, ha indicado que esta "intensificación" de las "represalias estadounidenses debe detenerse".
"Sancionar a jueces y fiscales a nivel nacional, regional o internacional por cumplir con su trabajo en el marco de los estándares internacionales es un asalto al Estado de derecho y socava el sistema judicial", ha alertado en un comunicado.
Por ello, ha pedido retirar de inmediato estas sanciones contra los jueces y fiscales afectados. "Mientras, pido a los Estados que tomen medidas para protegerlos y que cooperen para que estas sanciones no se hagan efectivas", ha puntualizado.
"Los países deben defender las instituciones que han creado para salvaguardar los Derechos Humanos y el Estado de derecho. Aquellos que trabajan para documentar, investigar y perseguir violaciones del Derecho Internacional no deben trabajar con miedo", ha remachado.
