El jefe de DDHH de la ONU insta a garantizar la "independencia" del Constitucional de Ecuador

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

Volker Turk, ha instado a garantizar la "independencia" del Tribunal

Constitucional de Ecuador en el marco de la marcha impulsada por el

presidente, Daniel Noboa, para protestar contra la supuesta

intromisión de los jueces en las decisiones políticas del Gobierno.

"Las autoridades deben garantizar la independencia del tribunal y la

seguridad de los jueces y el personal", ha subrayado su oficina en un

breve comunicado publicado en redes sociales, donde ha catalogado de

"inaceptables" los ataques contra el Constitucional.

El presidente Noboa, vestido con un chaleco antibalas, ha encabezado

este martes la marcha hacia el tribunal --que salió desde el puente

del Guambra--, acompañado del ministro del Interior, John Reimberg; y

el titular de Defensa, Giancarlo Loffredo.

El Constitucional aprobó la suspensión provisional de 25 artículos de

la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de

Inteligencia y la Ley Orgánica de Integridad Pública, tres de las

medidas estrella del Gobierno que habían sido denunciadas por

organizaciones que advierten de una potencial vulneración de derechos

básicos.

"No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera

quieren aparecer en foto, vengan y nos tiren abajo las leyes que les

pueden dar seguridad a cada uno de ustedes", criticó Noboa, quien

instó a los ciudadanos a manifestarse "de manera pacífica".

La decisión judicial derivó en una comparecencia de la ministra de

Gobierno, Zaida Rovira, y del presidente de la Asamblea, Niels Olsen,

en la que, acompañados de policías y militares, rechazaban de manera

tajante la suspensión, lo que ha generado a su vez nuevas críticas de

organizaciones como Human Rights Watch (HRW).

