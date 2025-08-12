El jefe de DDHH de la ONU insta a garantizar la "independencia" del Constitucional de Ecuador
Ecuador. El jefe de DD. HH. de la ONU insta a garantizar la "independencia" del Constitucional...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Volker Turk, ha instado a garantizar la "independencia" del Tribunal
Constitucional de Ecuador en el marco de la marcha impulsada por el
presidente, Daniel Noboa, para protestar contra la supuesta
intromisión de los jueces en las decisiones políticas del Gobierno.
"Las autoridades deben garantizar la independencia del tribunal y la
seguridad de los jueces y el personal", ha subrayado su oficina en un
breve comunicado publicado en redes sociales, donde ha catalogado de
"inaceptables" los ataques contra el Constitucional.
El presidente Noboa, vestido con un chaleco antibalas, ha encabezado
este martes la marcha hacia el tribunal --que salió desde el puente
del Guambra--, acompañado del ministro del Interior, John Reimberg; y
el titular de Defensa, Giancarlo Loffredo.
El Constitucional aprobó la suspensión provisional de 25 artículos de
la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de
Inteligencia y la Ley Orgánica de Integridad Pública, tres de las
medidas estrella del Gobierno que habían sido denunciadas por
organizaciones que advierten de una potencial vulneración de derechos
básicos.
"No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera
quieren aparecer en foto, vengan y nos tiren abajo las leyes que les
pueden dar seguridad a cada uno de ustedes", criticó Noboa, quien
instó a los ciudadanos a manifestarse "de manera pacífica".
La decisión judicial derivó en una comparecencia de la ministra de
Gobierno, Zaida Rovira, y del presidente de la Asamblea, Niels Olsen,
en la que, acompañados de policías y militares, rechazaban de manera
tajante la suspensión, lo que ha generado a su vez nuevas críticas de
organizaciones como Human Rights Watch (HRW).
