El jefe de DDHH de la ONU, sobre el dictamen consultivo de la CIJ: "Las obligaciones de Israel están claras"

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha asegurado este jueves que las "obligaciones de Israel" en la Franja de Gaza están "claras" tras el dictamen consultivo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que afirma que el país "tiene la obligación" de "aceptar y facilitar" la entrega de ayuda en el enclave palestino.

"Sus obligaciones en el marco del Derecho Internacional están más que claras. Esto empieza con el derecho de los Territorios Palestinos Ocupados a obtener suministros esenciales para garantizar su supervivencia", ha indicado Turk, que ha afirmado que esto es algo que "Israel debe garantizar como potencia ocupante".

Este fallo confirma, además, que el Derecho Internacional "se aplica en estos territorios" y que Israel "debe respectar, proteger y cumplirlo en relación con los palestinos".

"La corte destaca, específicamente, el derecho a vivir y de estar exento de malos tratos y torturas, con seguridad. También a la libertad de movimiento, a la salud, la educación, la protección de la familia y la no discriminación, además de la autodeterminación", ha apuntado.

"Israel debe cumplir con las leyes internacionales e introducir mejoras ante la terrible situación humanitaria sobre el terreno. Otras partes implicadas deben también cumplir sus obligaciones en el marco del Derecho Internacional", ha recalcado.

"Esto implica salvar vidas, en vez de poner a personas en peligro, y llenar Gaza de ayuda. Este debe ser el primer paso hacia la recuperación y la reconstrucción, para que el alto el fuego se transforme en una paz duradera", ha puntualizado.