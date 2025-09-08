El jefe de derechos humanos de la ONU condena la "matanza masiva" de palestinos en Gaza

Por Olivia Le Poidevin y Emma Farge

GINEBRA, 8 sep (Reuters) - El jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas condenó el lunes a Israel por la "matanza masiva" de civiles palestinos en Gaza y por "obstaculizar la prestación de ayuda vital suficiente", afirmando que el país tiene que responder ante la Corte Internacional de Justicia.

Volker Türk, que dirige la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), no llegó a calificar la guerra de Gaza de genocidio, como le habían pedido cientos de funcionarios de la ONU.

Sin embargo, en su discurso de apertura de la sesión 60 del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Türk expresó su horror ante lo que calificó de "uso abierto de retórica genocida" y "deshumanización vergonzosa" de los palestinos por parte de funcionarios israelíes de alto rango.

"La matanza masiva de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel, el sufrimiento indescriptible y la destrucción generalizada, la obstaculización del suministro de ayuda vital suficiente y la consiguiente hambruna de civiles, el asesinato de periodistas y la comisión de un crimen de guerra tras otro están conmocionando la conciencia del mundo", afirmó Türk.

"Israel tiene que responder ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y las pruebas siguen aumentando", afirmó Türk, en referencia a la sentencia dictada en enero por la CIJ, según la cual Israel tiene la obligación legal de impedir actos de genocidio.

Israel acusó a Türk de no preocuparse por "los hechos y las complejidades".

"En lugar de abordar los derechos de los israelíes a vivir en paz y seguridad, y las amplias medidas adoptadas por Israel para aliviar el sufrimiento civil causado por Hamás en Gaza, el Alto Comisionado sigue difundiendo una retórica difamatoria", afirmó en un comunicado el embajador de Israel ante las Naciones Unidas en Ginebra, Daniel Meron.

TENDENCIAS PREOCUPANTES

Israel ha rechazado con anterioridad las acusaciones de genocidio en Gaza, alegando su derecho a la autodefensa tras el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1200 personas y se capturaron 251 rehenes, según cifras israelíes.

La campaña posterior de Israel ha matado a casi 63.000 personas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, mientras que un observatorio mundial del hambre afirma que parte del territorio sufre hambruna.

Türk también se refirió a los derechos humanos en el mundo y al orden internacional, afirmando que se están viendo socavados por "tendencias preocupantes", como la glorificación de la violencia y la retirada de algunos Estados del sistema multilateral.

"Las normas de la guerra están siendo destrozadas, sin que prácticamente haya rendición de cuentas", afirmó.

Türk condenó lo que calificó de violaciones generalizadas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, así como en los conflictos de Myanmar y la República Democrática del Congo.

Calificó de "profundamente lamentable" la retirada de Estados Unidos de marcos e instituciones internacionales como el acuerdo de París sobre el clima y el mecanismo de derechos humanos de la ONU.

El Consejo se enfrenta a crecientes dificultades de financiación debido a los profundos recortes de los donantes, la reducción o pausa de la investigación sobre la violencia de los colonos israelíes y una investigación sobre posibles crímenes de guerra en la República Democrática del Congo.

Un diplomático declaró a Reuters que los Estados deberían reducir el número de propuestas que presentan al Consejo y considerar la posibilidad de fusionarlas para ahorrar costos.

(Reporte de Olivia Le Poidevin; editado en español por Irene Martínez y Ricardo Figueroa)