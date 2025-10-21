El jefe de espionaje ruso dice que el mundo se enfrenta a su momento más frágil en seguridad desde la IIGM

21 oct (Reuters) -

La fragilidad de la seguridad mundial no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, lo que exige voluntad de compromiso para evitar un nuevo conflicto global, según dijo el martes el jefe del servicio de inteligencia ruso SVR, Serguéi Naryshkin, citado por la agencia rusa RIA.

"El mundo vive ahora el momento más frágil para la seguridad internacional desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, un periodo de transformación cualitativa del orden mundial", dijo Naryshkin, citado por RIA.

Naryshkin afirmó que existe una "lucha feroz" entre los mayores centros de poder globales y regionales para definir las reglas del futuro orden mundial.

"Nuestra tarea común, y tal vez principal, es garantizar que la adaptación a la nueva realidad se produzca sin una gran guerra, como ha ocurrido en etapas históricas anteriores", dijo Naryshkin.

También repitió la línea habitual del Kremlin de que el Gobierno del presidente Volodímir Zelenski está obstaculizando el proceso de paz en Ucrania.

Rusia inició la guerra en Ucrania con una invasión a gran escala del país en febrero de 2022. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Christopher Cushing y Tom Hogue; edición en español de Paula Villalba)