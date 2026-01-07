El jefe de gabinete de Zelenski celebra los "resultados concretos" de las conversaciones en París

KIEV, 7 ene (Reuters) -

El principal asesor del presidente Volodímir Zelenski alabó el miércoles los "resultados concretos" en el segundo día de conversaciones en París sobre la paz y las garantías de seguridad para Ucrania, y prometió que se protegerían los intereses nacionales de Kiev.

Ucrania busca un fuerte respaldo de sus aliados en caso de un alto el fuego con Rusia, al tiempo que rechaza la exigencia del Kremlin de que ceda la región oriental Dombás a cambio de la paz.

"No toda la información puede hacerse pública, pero ya hay resultados concretos y nuestro trabajo continúa", dijo en la aplicación Telegram Kyrylo Budanov, nombrado jefe de la oficina de Zelenski la semana pasada. "Los intereses nacionales ucranianos se defenderán", añadió.

Los comentarios de Budanov siguen a los de Zelenski a última hora del martes de que estadounidenses y ucranianos habían discutido "algunas ideas" para abordar la cuestión del territorio, que según él sigue siendo el mayor obstáculo en el proceso de paz.

Kiev se ha negado a retirarse del industrializado Dombás y dijo que Estados Unidos ha ofrecido la idea de una zona económica libre en partes de la región de la que se retire.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, dijo por separado el martes que durante las conversaciones de París se habían debatido opciones terrestres y que continuarían.

