El jefe de Gobierno peruano denuncia una "persecución político-judicial" contra Perú Libre

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, ha denunciado este vienes una "persecución político-judicial" contra su partido, Perú Libre, y contra el secretario general de la formación, Vladimir Cerrón.

En este sentido, el primer ministro peruano ha lamentado un "intento de vetar a Perú Libre y encarcelar a sus líderes" por los delitos de "renegociar gas, recuperar petróleo, revisar contratos ley, una Asamblea Constituyente y una Nueva Constitución".

"Estamos dispuestos a enfrentarlos junto al pueblo", ha anunciado través de su cuenta en la red social Twitter.

La polémica se ha desatado en Perú desde la toma de posesión del nuevo Gobierno encabezado por el Pedro Castillo, a quién se ha acusado desde diferentes sectores de pertenecer o simpatizar con la guerrilla Sendero Luminoso.

Precisamente este mismo jueves, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, respondió ante el congreso siete preguntas sobre sus presuntos vínculos con acciones terroristas en la década de 1980 relacionados con la guerrilla maoísta. Tras su comparecencia en la cámara, la oposición presentó una moción de censura.

No obstante, a principios de esta semana, la fiscal peruana, Zoraida Ávalos negó que haya una persecución hacia el partido gobernante o hacia sus miembros. "Es falso, el Ministerio Público no persigue a nadie, somos neutrales. No hay persecución política contra el señor Cerrón. Lo puedo decir categóricamente", recuerda 'El Comercio'.