El jefe de la Cámara de Diputados no cree que la pandemia sea suficiente para un 'impeachment' contra Bolsonaro

El jefe de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, ha asegurado este martes que la comisión del Senado que se encarga de investigar la labor del Gobierno durante la pandemia "es un error" y ha descartado que la gestión de la crisis sanitaria sea suficiente para sacar adelante un juicio político contra el presidente, Jair Bolsonaro.

Lira, aliado del presidente Bolsonaro, ha asegurado que "en este momento", la Comisi√≥n Parlamentaria de Investigaci√≥n (CPI) "es un error", puesto que se ha "polarizado pol√≠ticamente" y "no va a suponer ning√ļn efecto".

"Estamos en un medio de una guerra. ¬ŅC√≥mo va a investigar un crimen en medio de una guerra? ¬ŅC√≥mo se decide que est√° bien? Hasta hace dos meses, Chile era nuestra referencia ¬ŅC√≥mo est√° hoy? ¬ŅPor qu√© est√° como est√° si ya vacun√≥ al 60, o al 70 por ciento? En la lucha contra la pandemia no existe una receta preparada", ha dicho.

Por tanto, considera que la pandemia no es suficiente para poner a Bolsonaro frente un juicio político. "Falta un conjunto de cosas", dice Lira en una entrevista para 'O Globo', donde cuenta que el presidente tiene el apoyo necesario tanto dentro de la Cámara de Diputados, como de un amplio sector de la sociedad.

"El 'impeachment' se basa en circunstancias, como una política fiscal desorganizada, un política económica rota. El 'impeachment' es político. (...) Mientras la economía siga creciendo... No le estoy faltando el respeto a ninguna de las víctimas, 499.000, 501.000, son todas importantes como una sola vida, pero el 'impeachment' no es solo eso", ha defendido.

El presidente de la C√°mara de Diputados tambi√©n ha defendido otras de las pol√©micas del Gobierno durante la pandemia, la compra de vacunas, y ha contado que √©l estuvo presente en las conversaciones con la farmac√©utica Pfizer en febrero, fecha para la que entonces, "no hab√≠a autorizaci√≥n de Anvisa", la agencia brasile√Īa del medicamento, y adem√°s "el contrato era leonino".

"Desde el d√≠a en que Pfizer hizo la propuesta hasta el d√≠a en que el Gobierno lo cerr√≥, si no me equivoc√≥, cambiar√≠a en tres millones de dosis. Son muchas dosis. Ayudar√≠a a mucha gente, pero, ¬Ņresolver√≠a el problema de la pandemia?", se ha preguntado Lira.

"En un pa√≠s como Portugal, tres millones de dosis vacunan al 30 por ciento de la poblaci√≥n. Tres millones de dosis en Brasil no vacunan ni (el estado de) Alagoas", recalca haciendo referencia a uno de los estados brasile√Īos m√°s peque√Īos.

Por √ļltimo, tambi√©n ha tenido ocasi√≥n para comentar la posibilidad de que el expresidente de Brasil Luiz Incio Lula da Silva (2003-2011) presente su candidatura a las presidenciales previstas para octubre de 2022, en las que las encuestas de intenci√≥n de voto le dan como favorito.

"Lula es un jugador importante. Presidente dos veces, lo que no creo es en las terceras veces. No hay antecedentes. En Brasil nunca ha habido eso, al menos despu√©s de la vuelta del voto para las presidenciales. (...). El PT (Partido de los Trabajadores) siempre est√° ah√≠, ¬Ņpor qu√© no iba a estar en esta?", pregunta.

Europa Press