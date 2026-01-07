El jefe de la diplomacia china visita puntos estratégicos clave en África

PEKÍN, 7 ene (Reuters) - El jefe de la diplomacia china inició el miércoles su gira anual de Año Nuevo por África, centrada en la importancia estratégica de la zona oriental del continente, en un momento en que la segunda economía mundial quiere reforzar su influencia en la región.

En su viaje de este año, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, visitará Etiopía, Somalia, Tanzania y Lesoto.

Es probable que la visita de Wang a Somalia —la primera de un ministro de Asuntos Exteriores chino desde la década de 1980— proporcione a Mogadiscio un impulso diplomático después de que Israel se convirtiera el mes pasado en el primer país en reconocer formalmente a la escindida República de Somalilandia, región septentrional que se declaró independiente en 1991.

Pekín, que reiteró su apoyo a Somalia tras el anuncio israelí, desea reforzar su influencia en torno al golfo de Adén, la entrada al mar Rojo y un corredor crucial para el comercio chino que se dirige a través del canal de Suez a los mercados europeos.

Más al sur, Tanzania es fundamental para que Pekín se asegure el acceso a los vastos yacimientos de cobre de África. Las empresas chinas están renovando el ferrocarril de Tazara, que atraviesa el país hasta Zambia. Li Qiang realizó un viaje histórico a Zambia en noviembre, la primera visita de un primer ministro chino en 28 años.

El ferrocarril se considera un contrapeso al Corredor de Lobito, respaldado por Estados Unidos y la Unión Europea, que conecta Zambia con los puertos del Atlántico a través de Angola y República Democrática del Congo.

Con su visita al Reino de Lesoto, en el sur de África, Wang pretende poner de relieve el empeño de Pekín por posicionarse como paladín del libre comercio. El año pasado, China ofreció a los países más pobres del mundo un acceso libre de aranceles a su economía de 19 billones de dólares, cumpliendo así una promesa del presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre de Cooperación China-África de 2024 celebrada en Pekín.

Lesoto, uno de los países más pobres del mundo con un producto interior bruto de poco más de 2.000 millones de dólares, fue uno de los países más afectados por los aranceles generalizados del presidente estadounidense Donald Trump el año pasado, enfrentándose a aranceles de hasta el 50% en sus exportaciones a Estados Unidos. (Información de Joe Cash; edición de Himani Sarkar y Kate Mayberry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)