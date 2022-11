El jefe de la Federación iraní de boxeo, en España por un torneo, decide no regresar a su país

El patrón de la Federación de boxeo iraní, que se encuentra en España para participar en los Mundiales juveniles, anunció su decisión de no regresar a su país, sumido en una oleada de protestas desde septiembre.

Irán está sacudido por una oleada de manifestaciones desde la muerte y detención del 16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código vestimentario para las mujeres en el país.

"He decidido no regresar a Irán para ser la voz de aquellos cuya voz no es escuchada por las autoridades. En especial los habitantes de Sistán y Baluchistán, donde decenas de inocentes han sido asesinados", declaró Hossein Souri en un video difundido el sábado.

"Ya no podía servir en mi querido país, en un sistema que derrama fácilmente la sangre de seres humanos", dijo Souri, al cargo de la federación desde diciembre de 2017.

La competición tiene lugar entre el 14 y el 26 de noviembre en la región de Alicante.

Varios enfrentamientos tuvieron lugar en Sistán y Baluchistán, en especial en la capital Zahedán.

Esta provincia, situada cerca de la frontera con Afganistán y Pakistán, es una de las regiones más pobres de Irán y acoge a la mayoría baluchita, que se adhiere mayoritariamente al islam sunita y no al chíita que domina Irán.

Los medios iraníes han hecho un balance oficial de una veintena de personas asesinadas, entre ellas seis miembros de las fuerzas del orden, incluido el jefe provincial de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ejército ideológico de la República islámica. Las ONG hablan de más de 80.

El portavoz de la federación de boxeo, Issa Golmohammadi, mostró su decepción el domingo a la agencia Mehr.

"Si quería protestar, podría haber dimitido. Habría sido mejor para él seguramente dimitir, en lugar de ir a España con el dinero de la nación", dijo.

"Ha dejado al equipo en medio del torneo y ha provocado un golpe duro y conmocionado a este equipo de jóvenes. Su actitud no es para nada ética", añadió.

sk-ap/dam/eg

AFP