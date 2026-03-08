El jefe de la Liga Árabe califica de "irresponsables" los ataques de Irán a sus vecinos

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, calificó el domingo de "irresponsables" los ataques iraníes contra varios países de la organización y pidió a Teherán que revalúe un "enorme error estratégico".

Los ataques iraníes traducen "una política irresponsable" y "no pueden justificarse con ningún pretexto ni ninguna excusa", afirmó Abul Geit a través de una videoconferencia ante la asamblea de los ministros árabes de Relaciones Exteriores reunidos en El Cairo.

En el noveno día de la guerra regional, el secretario general lamentó que estos ataques recompensen los esfuerzos de paz de los países del Golfo con "misiles y drones traidores".