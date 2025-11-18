El jefe de la ONU celebra que el Consejo de Seguridad apruebe el plan de Trump para Gaza

GINEBRA, 18 nov (Reuters) -

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó el martes la aprobación de una resolución sobre Gaza respaldada por Estados Unidos como un paso importante en la consolidación del alto el fuego, en un comunicado enviado a los periodistas.

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de aprobar una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y autoriza una fuerza internacional de estabilización en la zona.

"Es esencial ahora traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentemente necesarias sobre el terreno", dijo Guterres en el comunicado, y añadió que la ONU está comprometida a aumentar la asistencia humanitaria en Gaza.

Guterres también dijo que era importante seguir avanzando hacia la segunda fase del plan estadounidense, que conduce a un proceso político para lograr una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos.

Las agencias de la ONU se han quejado de que, más de un mes después del alto el fuego, siguen sin poder hacer llegar a Gaza suficiente ayuda para cubrir las necesidades de millones de personas desplazadas y traumatizadas por los dos años de guerra.

"Estamos consiguiendo hacer llegar más ayuda, pero no es suficiente", dijo el martes Ricardo Pires, portavoz de la agencia de la ONU para la infancia, en una rueda de prensa que tuvo lugar en Ginebra.