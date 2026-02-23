El jefe de la ONU denuncia el auge de "la ley del más fuerte" en el mundo

El jefe de la ONU alertó el lunes de que la "ley del más fuerte" se está imponiendo en el mundo donde, según él, los poderosos vulneran el derecho internacional y usan la inteligencia artificial para atacar los derechos humanos

"Los derechos humanos están bajo un ataque a gran escala en todo el mundo", afirmó Antonio Guterres en la apertura de la sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra

"El Estado de derecho está siendo aplastado por la ley del más fuerte", agregó

El secretario general de la ONU subrayó que "esta ofensiva no surge desde las sombras ni por sorpresa. Ocurre a plena vista, y a menudo bajo el liderazgo de los más poderosos"

No mencionó situaciones específicas, pero expresó su indignación por la guerra en Ucrania, donde afirmó que más de 15.000 civiles han muerto en cuatro años de conflicto desde que Rusia invadió el país

"Ya es más que hora de poner fin al derramamiento de sangre", señaló

En su discurso presencial ante el principal órgano de derechos humanos de la ONU, Guterres afirmó que las zonas afectadas por conflictos no eran los únicos lugares donde los derechos se están erosionando

"En todo el mundo, los derechos humanos están siendo relegados de forma deliberada, estratégica y, a veces, con orgullo", dijo

Al mismo tiempo, "el caos climático se acelera y la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, se utiliza cada vez más de formas que reprimen derechos, profundizan desigualdades y exponen a las personas marginadas a nuevas formas de discriminación, tanto en línea como fuera de ella", alertó

Guterres, que dejará su cargo este año tras una década al frente de la ONU, pidió una acción urgente para revertir esta tendencia