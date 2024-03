AMÁN, 25 mar (Reuters) - El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó durante una visita a Jordania el lunes que existe un creciente consenso internacional para decir a Israel que es necesario un alto el fuego en Gaza y que un asalto en Ráfah causaría un desastre humanitario. "Vemos que está surgiendo un consenso creciente en la comunidad internacional para decir a los israelíes que el alto el fuego es necesario y también veo un consenso creciente, lo he oído en Estados Unidos, lo he oído en la Unión Europea, por no mencionar por supuesto al mundo musulmán, para decir claramente a los israelíes que cualquier invasión terrestre de Ráfah podría significar un desastre humanitario", dijo Guterres en una conferencia de prensa. (Reporte de Suleiman Al-Khalidi; Redacción de Tala Ramadan; edición de Michael Georgy y Toby Chopra; editado en español por Tomás Cobos)

