El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llamó este sábado a Ucrania y sus aliados a "no perder la esperanza", en el segundo aniversario de la invasión rusa.

"La situación en el campo de batalla es extremadamente grave. El objetivo del presidente [ruso Vladimir] Putin de dominar Ucrania no ha cambiado, y no hay indicios de que se esté preparando para la paz. Pero no debemos perder la esperanza", dijo Stoltenberg en un mensaje grabado.

