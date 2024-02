GINEBRA, 13 feb (Reuters) - El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) afirmó el martes que los llamamientos para desmantelarla son cortoplacistas y que poner fin a su mandato debilita la capacidad del mundo para responder a la crisis humanitaria en Gaza.

"He hablado con los Estados miembros sobre todos estos llamamientos a desmantelar la UNRWA, a poner fin a su mandato. He advertido sobre el impacto, he dicho que estos llamamientos son cortoplacistas", dijo el jefe de UNRWA, Philippe Lazzarini, tras una reunión con los Estados miembros en las Naciones Unidas en Ginebra.

"El impacto (del desmantelamiento) no es sólo a corto plazo. No sólo debilita nuestra capacidad colectiva para responder a la crisis humanitaria". (Información de Gabrielle Tétrault-Farber; editado por Alex Richardson; editado en español por Javi West Larrañaga)