El jefe de las Fuerzas Armadas israelíes reconoce que han sido "arrastrados" al debate político

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el general Herzi Halevi, ha reconocido este domingo que la institución se ha visto "arrastrada" por el debate sobre la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Halevi ha reconocido en un mensaje remitido a la tropa que las FDI se han visto "peligrosamente" dañadas por la cuestión, ya que más de 10.000 reservistas han anunciado su renuncia a prestar servicio voluntario en protesta por la iniciativa.

Así, Halevi ha pedido a los reservistas dar marcha atrás: "les pido que vuelvan al servicio" porque Israel corre un peligro existencial sin unas Fuerzas Armadas unidas con los "mejores" soldados.

"Si nuestro ejército no está fuerte y unido y si los mejores no están en las FDI, no podremos seguir existiendo como Estado en la región", ha apuntado, según recoge 'The Times of Israel'.

"Hemos reaccionado para mantener (a las FDI) fuera del debate, pero debido a su intensidad dentro de la sociedad israelí nos arrastrado a él y la cohesión se ha visto afectada. Nuestro deber es evitar que estas grietas ensanchen", ha añadido.

Halevi ha descartado intervenir en el debate político, pero ha recordado que la función de las FDI es "proteger al país y ello implica permitir el debate en condiciones de seguridad".

De lo contrario, "un militar de tierra podría erróneamente pensar que la Fuerza Aérea no le ayudaría por el debate y un piloto podría erróneamente pensar que no necesita prepararse y estar listo para el combate cuando en realidad puede que se les necesite pronto", ha argumentado en referencia a la supuesta división entre los aviadores, contrarios a la reforma judicial y a la tropa de tierra, percibidos como más afines a la actual coalición de Gobierno.

"Ninguno de los militares tiene derecho a decir que no sirve más y no tienen derecho a no presentarse o a rechazar una orden", ha advertido Halevi.

Después de terminar el servicio militar obligatorio de dos años, la mayoría de los israelíes presta un servicio de reserva cada año y en el caso de los integrantes de unidades de las fuerzas especiales y los pilotos este servicio voluntario se da tradicionalmente por seguro.

El sábado el grupo de reservistas Hermanos de Armas anunció que 10.000 reservistas renunciaban a prestar sus servicios de voluntariado. Otros 1.000 reservistas de las Fuerzas Aéreas, incluidos 400 pilotos, anunciaron esa misma decisión el viernes en apoyo a las protestas contra una reforma judicial que, según la oposición, acaba con la división de poderes.

Europa Press