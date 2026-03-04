El jefe de motogp dice que el gp de qatar parece "muy difícil" y se suma a la incertidumbre de la f1

4 mar (Reuters) -

Celebrar el Gran Premio de MotoGP de Qatar en abril parece "difícil" debido ‌al conflicto en ‌la ⁠región del golfo Pérsico, dijo el miércoles el director de la serie, Carmelo Ezpeleta, en unos comentarios ​que también ⁠aumentaron ⁠la incertidumbre sobre las carreras programadas de Fórmula Uno.

La carrera nocturna ​en el circuito de Lusail, en las afueras de Doha, ‌está programada del 10 al ​12 de abril, el mismo ​fin de semana en que la Fórmula Uno tiene previsto correr en la cercana Baréin .

La Fórmula Uno ha declarado que está siguiendo de cerca la situación en Baréin y Arabia Saudita, donde se celebrará ​un gran premio en Yeda el fin de semana siguiente.

Los ataques de Estados Unidos ⁠e Israel contra Irán han provocado el cierre de los aeropuertos de la ‌región, incluidos los de Baréin y Doha, ya que los misiles iraníes han tenido como objetivo las capitales del golfo.

Ezpeleta, que dirige la empresa titular de los derechos comerciales de MotoGP, dijo a medios españoles que siempre hay un plan B.

"Tenemos que esperar, ‌no puedo decir ahora que no vamos a ir. Hemos estado hablando ⁠con Qatar desde lo que ocurrió el domingo. A partir ‌de ahí, tomaremos una decisión", añadió el español.

"Pero ⁠nos resulta difícil ir a Qatar el ⁠12 de abril... es muy difícil. Ir a otro sitio, seguro que no".

MotoGP comenzó su temporada en Tailandia el pasado fin de semana y ahora tiene dos rondas consecutivas en Goiânia, ‌Brasil, y en el Circuito ​de las Américas de Austin. La Fórmula Uno comienza su campeonato en Australia este fin de semana, con carreras posteriores en China y Japón. (Reporte de Alan Baldwin. ‌Edición de Toby Davis. Editado en español por Daniela Desantis)