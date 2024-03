Por Ian Ransom

MELBOURNE, 23 mar (Reuters) - El jefe de Williams, James Vowles, afirmó que todavía cree en Logan Sargeant a pesar de que colocó a Alex Albon en el auto del estadounidense para el Gran Premio de Australia.

Como Williams sólo lleva un chasis a Melbourne, Albon pilotó el bólido de Sargeant en la sesión de clasificación del sábado y volverá a hacerlo en la carrera del domingo, después de que el suyo sufriera un accidente en los entrenamientos en Albert Park.

Albon se clasificó duodécimo, pero el tailandés nacido en Inglaterra se enfrenta a una ardua batalla para conseguir los primeros puntos de Williams de la temporada con un top-10 el domingo.

Sargeant sumó un punto en su temporada de debut el año pasado, mientras que Albon sumó 27, lo que aupó a Williams a la séptima posición de la general en el campeonato de constructores.

Vowles dijo a los periodistas el sábado que Sargeant, de 23 años, está decepcionado pero encajó el golpe con madurez.

"Se lo tomó con mucha más madurez de lo que yo lo habría hecho a su edad y, de hecho, más que eso, su respuesta después de un momento de reflexión fue una más de '¿Cómo ayudo, cómo avanzo con el equipo?', fundamentalmente", dijo Vowles.

"Siempre te cuestionarás a ti mismo en todas estas (situaciones). Pero todo lo que hice fue exponerle los hechos (que) ha mejorado, está más cerca de Alex que antes, pero no está del todo en la vanguardia y por delante", añadió.

Los expertos en automovilismo afirmaron que el cambio de piloto pone de manifiesto la falta de fe en Sargeant, pero Vowles dijo que sigue apostando por la mejora del estadounidense.

"En el caso de Logan, no he cambiado de opinión. Le he fichado y he puesto todo mi empeño en él porque creo en él", indicó. "Si nos fijamos en sus resultados de este año, ha estado a milésimas de segundo de Alex. La distancia (entre ellos) se ha reducido como yo esperaba, pero circunstancialmente no está a la cabeza".

(Editado en español por Carlos Serrano)