El jefe del banco central de brasil no ve aún un impacto importante de ómicron en la economía

BRASILIA, 20 ene (Reuters) - El jefe del banco central de Brasil, Roberto Campos Neto, dijo el jueves que la variante ómicron del coronavirus no ha tenido aún un impacto importante en la economía del país y no se espera que lo tenga porque no hay restricciones a la movilidad.

En una conferencia en internet organizada por el banco Santander, dijo que China, por el contrario, ha adoptado una política estricta para contener la nueva variante y que la mayor preocupación sería una interrupción del suministro que afectara a la economía mundial.

Campos Neto afirmó que la inflación de los servicios en Brasil "es un motivo de preocupación" y que los responsables de política monetaria la vigilan de cerca. (Reporte de Marcela Ayres Editado en español por Javier López de Lérida)