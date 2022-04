El jefe del Ejército colombiano carga contra el candidato presidencial Gustavo Petro

El comandante de las Fuerzas Armadas colombianas, el general Eduardo Zapateiro, ha desatado una tormenta política en Colombia tras arremeter contra el candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro.

"A ning√ļn general he visto en televisi√≥n recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura", ha apuntado Zapateiro a trav√©s de Twitter despu√©s de que Petro afirmara que mientras los soldados son asesinados, hay generales en la "n√≥mina del Clan del Golfo".

"Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquer√≠a con la muerte de nuestros soldados", ha a√Īadido Zapateiro.

El entorno de Petro ha denunciado que Zapateiro se ha inmiscuido en pol√≠tica en medio de la campa√Īa electoral de las presidenciales pese a que la Constituci√≥n colombiana proh√≠be que funcionarios del Estado tomen partido alguno y por ello ha habido quien ha pedido su dimisi√≥n.

Sin embargo, el otro gran candidato presidencial, Federico 'Fico' Guti√©rrez, ha enviado un mensaje de respaldo a las fuerzas militares. "A m√≠ s√≠ me impresiona que indigne m√°s un trino de un militar que las decenas de polic√≠as y soldados que han sido asesinados en la √ļltima semana", ha afirmado.

"La doble moral de algunos sectores políticos del país es impresionante. ¡Ya ni pena les da! Apoyo a nuestras fuerzas militares", ha publicado Gutiérrez.

El propio Petro ha salido al paso de estas palabras y ha acusado a Gutiérrez de respaldar una violación a la Constitución. "A alguien le falta leerse la Constitución de Colombia", ha publicado en un escueto mensaje en respuesta.

Tambi√©n ha intervenido en el debate el presidente saliente, Iv√°n Duque, quien ha se√Īalado a Petro por sus "comentarios incendiarios". "Hoy un senador de la Rep√ļblica se pronunci√≥ agrediendo a las fuerzas militares, se√Īal√°ndoles de c√≥mplices", ha afirmado.

"Que tenga la gallardía de denunciarlo ante las cortes, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad", ha argumentado. "No pueden hacerse acusaciones impunemente y pretender que la institucionalidad no pueda dar respuesta", ha remachado.

Distintos sectores del Congreso de la Rep√ļblica ha notificado citar√°n al general Eduardo Zapateiro el pr√≥ximo martes para que d√© explicaciones.