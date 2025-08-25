El jefe del Ejército de Israel pide "aceptar" el acuerdo sobre los rehenes: "Está sobre la mesa"

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha apostado este lunes por "aceptar" el acuerdo para la liberación de los rehenes que siguen secuestrados en Gaza, un pacto que "se encuentra sobre la mesa" y cuya aprobación depende enteramente del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Así se ha expresado Zamir durante una visita a la base naval de Haifa, en el norte de Israel, donde ha indicado que ha sido el propio Ejército el que ha facilitado que se dieran las condiciones para este pacto, según informaciones de la cadena de televisión Channel 13.

En este sentido, ha enfatizado que la ocupación de la ciudad de Gaza puede suponer una "agrave amenaza para la integridad física de los rehenes" y ha instado a dar el visto bueno a un acuerdo que ya cuenta con el respaldo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Sus palabras llegan a medida que aumenta la presión sobre el Gobierno israelí por parte de las familias de los rehenes, que exigen su regreso inmediato a casa. Sin embargo, Netanyahu ha ordenado seguir adelante con su operación militar en la ciudad de Gaza, al tiempo que ha dado instrucciones para que se lleven a cabo "negociaciones inmediatas" que garanticen la liberación de aquellos que permanecen secuestrados en el enclave palestino.

A pesar de haberse opuesto al plan de tomar la ciudad, Zamir ha indicado ahora que las fuerzas israelíes "son capaces" de sacar adelante la operación con éxito. Las familias, por su parte, han aplaudido las palabras de Zamir.