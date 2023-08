Al Burhan descarta nuevamente un diálogo con las RSF y dice que "no es momento de conversaciones"

MADRID, 29 Ago. 2023 (Europa Press) -

El jefe del Ejército de Sudán, Abdelfatá al Burhan, ha viajado este martes a Egipto para reunirse con el presidente del país, Abdelfatá al Sisi, en la que supone su primera salida de territorio sudanés desde el estallido el 15 de abril de una guerra con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) por las tensiones en torno a su proceso de integración en las Fuerzas Armadas para reforzar el proceso de transición.

Al Burhan ha sido recibido por Al Sisi a su llegada al aeropuerto de El Alamein con el objetivo de abordar el conflicto en Sudán y las relaciones bilaterales, tal y como ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

La delegación sudanesa desplazada a Egipto está además integrada por el ministro de Exteriores, Alí al Sadiq; el director del Servicio General de Inteligencia, Ahmed Ibrahim Mufadal; y el director general del Sistema de Industrias de Defensa, Mirghani Idris Suleiman.

El desplazamiento de Al Burhan a Egipto da a entender además que las RSF han perdido terreno en la capital, Jartum, donde se encontraba el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, en medio de especulaciones de que hubiera estado incluso atrapado en la ciudad ante sus escasos actos públicos.

A su llegada a El Alamein, Al Burhan ha vuelto a descartar un proceso de conversaciones con las RSF y ha sostenido que "este grupo no es como el pueblo de Sudán". "No tenemos nada que decirles y no es momento de conversaciones. Dedicamos todo nuestro tiempo a la guerra y a poner fin a esta rebelión", ha explicado.

"Estamos centrados en poner fin a este periodo y en salir del mismo más fuertes, decididos y con nuestras cabezas en alto", ha recalcado el jefe del Ejército sudanés, que ya rechazó el lunes un diálogo con las RSF, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti', según ha informado la cadena de televisión británica BBC.

'Hemedti' desveló el lunes un plan con diez puntos, bajo el título de 'Sudán Renacido', con medidas para poner fin al conflicto, que pasan por una gobernanza "democrática y civil, elecciones libres y "una institución militar nacional única, profesional y apolítica".

La guerra en que vive sumido Sudán desde mediados del mes de abril alienta una crisis humanitaria que, según Naciones Unidas, puede alcanzar "proporciones épicas" y "consumir todo el país" si no se toman medidas para paliarla, e incluso amenazar la estabilidad de toda la región, puesto que más de 4,5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, de los que más de un millón han cruzado hacia países vecinos.

Las actuales hostilidades entre el Ejército y las paramilitares estallaron en el marco de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre de 2022 para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del entonces presidente, Omar Hasán al Bashir, dañada por el golpe de Estado de octubre de 2021, en el que fue derrocado el primer ministro de unidad, Abdalá Hamdok.