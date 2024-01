El Ejército localiza un túnel bajo Jan Yunis en el que los milicianos de Hamás supuestamente recluían a los rehenes

MADRID, 10 Ene. 2024 (Europa Press) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Herzi Halevi, ha conversado este miércoles con las tropas desplegadas en la Franja de Gaza, a las que ha instado a hacer "lo que sea necesario" también en Líbano para "desmantelar" aldeas y "zonas fortificadas" del país vecino.

"Veo las capacidades aquí, sé muy bien que saben cómo abordar cualquier problema en Gaza, no hay un kilómetro cuadrado en Gaza en el que no sepan cómo entrar y desmantelar", ha aseverado Halevi ante los principales comandantes del Ejército israelí desplegados en el enclave palestino, recoge 'The Times of Israel'.

Así, Halevi ha señalado que en vistas de que lo que las tropas israelíes han logrado en la Franja de Gaza "no hay ninguna aldea en Líbano" ni tampoco ninguna "zona fortificada" a las que los militares de las FDI no puedan "entrar y desmantelar". "Os pondremos en los lugares necesarios, allí haréis lo que sea necesario", ha dicho.

Por otro lado, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, ha informado de que las tropas israelíes han localizado un túnel subterráneo bajo la ciudad de Jan Yunis donde, supuestamente, los milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ocultaban a los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre.

"Seguimos operando con determinación, sobre y bajo tierra en Jan Yunis. Las fuerzas encontraron allí un túnel donde los rehenes residían en condiciones difíciles bajo tierra", ha informado Hagari, quien no ha brindado más detalles sobre este último descubrimiento israelí en la Franja de Gaza.

Hamás lanzó a comienzos de octubre un ataque sin precedentes contra Israel, dejando un balance de casi 1.200 muertos y casi 240 rehenes. El Ejército israelí puso entonces en marcha una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza que se cobra ya la vida de más de 23.300 palestinos.

La contraofensiva israelí y sus mortíferos resultados han espoleado a otros países y grupos armados regionales, como el caso del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que ha lanzado ataques contra la frontera con Israel.