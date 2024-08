El jefe del OIEA dice que el incendio en la central nuclear de Zaporiyia no fue causado por un ataque con dron

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha indicado este lunes que sus expertos han visitado la torre de refrigeración de la central nuclear de Zaporiyia afectada en la víspera por un incendio y ha confirmado que no se han encontrado restos de un dron, tal y como habían denunciado las autoridades rusas.

"El equipo no ha podido sacar conclusiones definitivas sobre la base de los hallazgos y las observaciones realizadas hasta el momento. El OIEA continuará su análisis general después de una revisión adicional y el acceso al nivel de distribución de las boquillas de agua y al depósito de agua fría", reza un comunicado.

La misión accedió a la zona, evaluando que era "improbable que la fuente principal del incendio se iniciara en la base de la torre de refrigeración". Durante la visita, se determinó que el daño probablemente se concentraba en el interior de la torre, a unos diez metros de altura, en el nivel de distribución de boquillas de agua, si bien no ha podido acceder a esta zona por cuestiones de seguridad.

El equipo ha observado zonas quemadas en el equipo interno de la parte superior, gotitas de plástico quemado y fragmentos de hormigón caído distribuidos por el depósito de agua fría. Esto era compatible con la malla de plástico derretida y caída del incendio. También ha confirmado que no había signos significativos de alteración de escombros, cenizas u hollín en la base de la torre.

Grossi ha remarcado que la seguridad nuclear de la planta no se vio afectada, ya que las torres, que no están actualmente en funcionamiento, no son necesarias como parte del mecanismo de refrigeración de los reactores, que se encuentran en estado de parada en frío. No hay materia radiactivo presente en la zona, puesto que no hay niveles elevados de radiación.

Estas declaraciones han tenido lugar un día después de que Rusia y Ucrania intercambiaran acusaciones tras informes de un incendio en uno de los sistemas de refrigeración de la central, que se encuentra en la parte de Ucrania bajo control ruso.

Europa Press